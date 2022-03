Paura per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: il messaggio per i fan

In tanti si erano preoccupati per il silenzio social di Francesca Sofia Novello , modella e compagna di Valentino Rossi in dolce attesa. È stata proprio lei nelle ultime ore a rassicurare gli oltre 500mila follower di Instagram tramite una storia seguita ai tanti messaggi allarmati ricevuti dai fan.

Le parole di Francesca Sofia Novello e l'affetto dei fan

"È tutto assolutamente ok ragazzi, non vi preoccupate - scrive la futura mamma - Quando sarà il momento sarete aggiornati su tutto. Sono giorni in cui ho bisogno di privacy e di staccare. Torno presto". Un cuoricino e una faccina con la linguaccia. In una storia successiva la modella riposta uno dei messaggi dei fan e poi aggiunge: "Il vostro affetto. Grazie, vi leggo".