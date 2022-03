Roma, 82enne perde il controllo dell'auto e sbatte su Ponte Vittorio

Il bilancio è di tre feriti, ma è un miracolo che non sia accaduto nulla di più grave in seguito all'incidente verificatosi domenica 6 marzo intorno alle 14.30 a Roma, in zona Castel Sant'Angelo, nel centro della Capitale. Un 82enne ha infatti perso il controllo della sua auto, probabilmente per un malore, e si è schiantato contro la balaustra di Ponte Vittorio, distruggendo o spedendo in fondo al Tevere otto colonnotti d'epoca.