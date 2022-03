Caro benzina, i consigli d'oro per risparmiare carburante in auto

I continui aumenti dei prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano spaventano e scoraggiano gran parte degli automobilisti, non solo quelli italiani. Ed è per questo che oltreoceano si sono spinti a dare qualche consiglio in modo da poter risparmiare carburante e non dover andare frequentemente a fare rifornimento. Negli Stati Uniti infatti il Dipartimento dell'Energia del Governo di Washington ha creato un portale web in cui alcuni dei maggiori esperti d'automotive americani hanno dato alcuni consigli di guida per risparmiare sulla benzina, ma non solo: vi sono anche dei metodi per fare in modo che l'elettricità delle auto elettriche duri un pizzico di più.