Ronaldinho e il lusso estremo: sui social con la nuova Rolls-Royce Cullinan

Che sportivi e calciatori (o ex, come in questo caso) non sappiano resistere al fascino dei motori , non c’è più bisogno di spiegarlo, tante sono le supercar e le auto di lusso che affollano i garage delle stelle del calcio mondiale. Ed ecco che un nuovo acquisto diventa notizia, come la Rolls-Royce Cullinan sfoggiata da Ronaldinho sul suo profilo Instagram. Il brasiliano ha lasciato il calcio giocato nel 2018, dopo una carriera importante nei grandi club europei (le vere prodezze, però, ce le ha riservate quando giocava nel Barcellona).

Dal carcere alle Rolls-Royce

Ma Ronaldinho non ha fatto parlare di sé solo per i suoi gesti sportivi. Negli ultimi anni, infatti, le notizie sul suo conto sono state poco rassicuranti, come l’arresto nel 2020 e i problemi col fisco. Problemi che sembra essersi lasciato alle spalle, come testimoniano gli scatti postati sui social, tra cui è impossibile non notare il recente acquisto: una Rolls-Royce Cullinan bianca con un prezzo che parte da 350mila euro. Il nome del modello, quello del più grande diamante mai portato alla luce, ben racconta quanto preziosa possa essere quest’auto, spinta dal 6.7 V12 biturbo fino a raggiungere 250 km/h. Il lusso, in perfetto stile RR, è poi all’interno, tra pelle e inserti in legno pregiato o in fibra di carbonio. Ma c’è ampio spazio per la personalizzazione e chissà che Ronaldinho non ne abbia approfittato.

