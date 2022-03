Fiat Panda infinita: ecco fino a quando rimarrà in produzione

A confermare quello che sarà l'orizzonte produttivo della Panda sono le organizzazioni sindacali, parole dei rappresentanti UILM, Rocco Palombella e Gianluca Ficco.

Fiat Panda: produzione fino al 2026

Verrà prodotta fino al 2026 la Panda a Pomigliano d'Arco, uno scenario che avrà "effetti positivi anche sulla fabbrica di meccanica di Torino che ne produce i cambi", spiegano in UILM.

Una conferma che giunge a pochi giorni dalla presentazione del piano Dare Forward 2030, con il quale Stellantis ha introdotto il suv urbano elettrico Jeep (qui trovi il test effettuato da Auto della Compass mild hybrid) - su architettura e-CMP - e l'investimento sulla Gigafactory di Termoli, terzo impianto europeo dopo i siti in Francia e Germania, in un quadro di impegno rafforzato quanto a capacità produttiva di celle per i pacchi batteria.

Con la Panda si va verso un orizzonte di medio periodo nella forma attuale, in uno schema seguito già da Fiat 500, ad affiancare alle motorizzazioni termiche convenzionali la gamma elettrica.