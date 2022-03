Ibrahimovic, stile Ghost Rider: giacca di pelle è via sull'Harley

Mentre torna a disposizione di mister Pioli subentrando sul finale del match contro l’Empoli di sabato scorso, Zlatan Ibrahimovic continua comunque a riposarsi e a godersi Milano in totale relax. Stavolta non è stato fotografato all’ombra del Duomo a bordo di una delle sue eleganti e fiammanti supercar, ma in sella alla sua Harley Davidson V-Rod, modello ormai fuori produzione.

"Cavaliere fantasma"

“Ghost Rider” è la didascalia scelta che accompagna la foto pubblicata sul suo profilo Twitter. Stavolta niente maglia rossonera addosso, l’outifit scelto è proprio quello da centauro: casco, giacchetto di pelle e guanti. A Ibra è ovviamente concesso un po’ di divertimento sulla sua Harley, ma utilizzando sempre estrema prudenza: il centravanti è appena tornato in campo dopo un lungo stop che l’ha tenuto fermo ai box e Pioli non ha nessuna intenzione di doverne fare di nuovo a meno. Niente potenza al massimo quindi, il centravanti deve saper domare i 116,9 CV del suo gioiello a due ruote, anche perché raggiungere i 220 km/h tra le vie trafficate di Milano è pressoché impossibile. Il consiglio a Ibra è quindi quello di non strafare, perché le accelerate che ci si aspettano da lui sono quelle verso la porta avversaria e che si concludono col pallone in rete.