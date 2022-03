Max Verstappen con CarNext per il concorso "La più veloce caccia alle uova"

Un concorso dedicato agli appassionati di Formula 1, organizzato da CarNext con la collaborazione di Max Verstappen . Il marketplace di auto usate ha avviato un'iniziativa che mette in palio una serie di premi, tra cui oggetti autografati dal Campione del Mondo in carica e biglietti per alcuni appuntamenti della stagione 2022. La sfida è a tema pasquale: trovare le speciali uova che si nascondono tra le auto esposte nel salone virtuale di CarNext, seguendo gli indizi che lo stesso Max Verstappen darà attraverso i suoi canali social. “La più veloce caccia alle uova” partirà il 21 marzo, e proseguirà per 4 settimane.

Verstappen, al via il 21 marzo il concorso di CarNext

Pasqua si avvicina, e CarNext, grande marketplace dedicato alla compravendita di auto usate, ha deciso di aspettarla avviando un concorso con cui sarà possibile vincere diversi premi legati al mondo della Formula 1. Per aggiudicarseli, bisognerà riuscire a scovare, come da tradizione pasquale, le uova “virtuali” nascoste in una delle auto esposte nello store online di CarNext, seguendo gli indizi che verranno svelati da Max Verstappen attraverso i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter.

La sfida si aprirà il 21 marzo e proseguirà per le 4 settimane successive. Imperdibili, per gli appassionati di Formula 1, i premi in palio: i guanti di Max Verstappen, autografati dal Campione del Mondo, la visiera del suo casco, l'orologio Tag Heuer griffato Red Bull Racing e i biglietti per assistere al gran premio del Belgio. Ma non solo: i partecipanti all'iniziativa riceveranno un codice, attraverso cui sarà possibile vincere anche un pass per un tour VIP nel garage della Red Bull in occasione del prossimo GP di Monaco. Per partecipare al concorso, sarà sufficiente collegarsi alla sezione dedicata del sito di CarNext.

“È sempre bello collaborare con il mio partner CarNext e questa volta abbiamo preparato qualcosa di speciale per i miei fan. Tra pochi giorni svelerò il primo indizio, quindi tenetevi pronti e partecipate a La più veloce caccia alle uova. Non vedo l'ora che inizi la stagione 2022 e di vedervi di nuovo numerosi ai Gran Premi!” ha commentato Max Verstappen, protagonista anche di un breve video in cui ha introdotto il concorso.