Cristiano Ronaldo si regala la nuova Aston Martin: il suo garage supera i 20 milioni

È passato poco più di un mese da quando Cristiano Ronaldo ha ricevuto come regalo per il suo 37esimo compleanno una Cadillac Escalade da 180mila euro dalla sua Georgina. E ora eccolo con un altro nuovo acquisto da sfoggiare. Il portoghese, infatti, è arrivato all’allenamento del Manchester United al volante di una Aston Martin DBS Superleggera da quasi 240mila euro. Un modo (nient’affatto economico) per festeggiare la spettacolare tripletta con cui ha affondato il Tottenham nell’ultima gara della Premier.