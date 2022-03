Savona, proprietario di 55 veicoli di lusso ma per lo Stato era nullatenente

Una storia vista e rivista ma che ogni volta fa scappare un sorriso e un pizzico di arrabbiatura. Stavolta il furbetto del fisco arriva da Savona : il 70enne teneva parcheggiato nel suo garage un intero parco macchine e moto di lusso , per un valore di circa 750mila euro, peccato però che da anni non dichiarasse alcun reddito .

Prende una Lamborghini da 260mila euro senza pagare: viene beccato mentre tenta di rivenderla

Presunto sudamericano

Su ordinanza della Procura Europea, la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato le 10 auto e le 45 moto di lusso appartenenti all’uomo, residente in sud America (almeno secondo i documenti) ma domiciliato a Savona. Nella villa extra lusso sono state trovate Mercedes, Rolls Royce, Alfa Romeo, Kawasaki, Triumph, Moto Guzzi e altri veicoli di importanti marchi, per un valore totale di 750mila euro, tutti intestati a società extra europee. Il 70enne non aveva mai dichiarato prima d’ora di essere proprietario in Italia dei mezzi e risultava per lo Stato un nullatenente. Ora è indagato per contrabbando aggravato, poiché il trasferimento delle automobili e delle moto all’interno dei confini italiani necessita di un pagamento: la cifra evasa, tra dazi doganali e Iva, ammonta a 250mila euro.

Cristiano Ronaldo si regala la nuova Aston Martin: il suo garage supera i 20 milioni