Un'auto usata da 140.000 euro, ma è la Mercedes-AMG GT di Insigne!

Ha già 96.000 km sul groppone, percorsi dal 2019 - anno di immatricolazione - a oggi, ma il prezzo è di 140.000 euro . Elevato, certo, ma si tratta pur sempre di una supercar , ovvero una Mercedes-AMG GT Coupé , tenuta per altro - almeno a giudicare da esterni e interni - in maniera perfetta. Ma è un altro il dettaglio che ha fatto spiccare un annuncio pubblicato sul portale specializzato AutoScout24 : quella Mercedes è appartenuta a Lorenzo Insigne .

639 cavalli a trazione posteriore

Esatto, il capitano del Napoli ha messo in vendita la sua super coupé. E l'annuncio è stato messo a disposizione di tutti i potenziali interessati su internet. La vettura è in vendita presso AutoCentriRomaEst, concessionario di Roma. Per chi ne ha possibilità, ha tutta l'aria dell'affare. La Mercedes-AMG 4 porte in questione ha una carrozzeria grigia e interni rivestiti in pelle nera. Il suo V8 4.0 eroga 639 cv scaricati a terra dalla trazione posteriore. Il cambio è un automatico a 9 rapporti.

Dotazioni, dal comfort agli extra

Tra le dotazioni in materia di comfort, vi sono gli alzacristalli elettrici, bracciolo, climatizzatore automatico, due zone Hill Holder, il portellone posteriore elettrico, la regolazione elettrica dei sedili riscaldati e ventilati, sensori di parcheggio assistito anteriori e posteriori con telecamera, navigazione, tetto panoramico e apribile, vetri oscurati e volante multifunzione in pelle. In tema di sicurezza, ecco l'ABS, l'Adaptive Cruise Control, l'airbag per conducente e passeggero, chiusura centralizzata telecomandata, il controllo automatico della trazione e quello elettronico della corsia, fari e luci diurne full-LED, frenata d'emergenza assistita, immobilizzatore elettronico, Isofix, sistema di riconoscimento dei segnali stradali, servosterzo, avviso di distanza, controllo pressione pneumatici e visione notturna.

L'infotainment è affidato a uno schermo multifunzione interamente digitale completo di autoradio, Bluetooth, Sound System e presa USB. Disponibili come extra i cerchi in lega, il controllo vocale, il freno di stazionamento elettrico, le leve al volante, luce d'ambiente e il pacchetto sportivo comprensivo di sedili e sospensioni sportive e spoiler.