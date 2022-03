Roma, rubano l'auto e chiedono come riscatto... 500 euro

Anziana truffata: 500 euro per "ritrovare" l'auto

Nei giorni scorsi, a Roma, una signora di 80 anni aveva parcheggiato la propria auto alla stazione di Monte Mario per prendere il treno. Una volta scesa, è stata avvicinata da una ragazza incinta che le ha chiesto un aiuto economico per cui, in cambio, avrebbe controllato la vettura dell'anziana. Quest'ultima, mossa a compassione, le ha donato 1 euro ma, evidentemente distratta, si è dimenticata le chiavi attaccate, e ha così preso il treno. Una volta rientrata a Monte Mario, non ha più ritrovato l'auto, mentre la donna incinta era presente. Appena l'80enne ha chiesto informazioni sulla sua auto, la 35enne le ha detto che era stata rubata e che se l'avesse voluta indietro avrebbe dovuto dare 500 euro al marito - che ne frattempo era arrivato sulla scena -, che si sarebbe mosso per fargliela riavere.

I poliziotti si fingono i nipoti: truffatori arrestati

A quel punto, l'anziana, nel panico e in stato confusionario, ha comunque mantenuto abbastanza lucidità da far finta di chiamare i nipoti per effettuare la "compravendita". E invece, la signora ha chiamato la Polizia del Distretto di Primavalle, che ha subito mandato due agenti in borghese. Questi, avvicinatisi alla coppia, si sono finti i nipoti dell'anziana. Non appena moglie e marito hanno chiesto soldi, sono stati immediatamente arrestati. Le indagini hanno evidenziato come la coppia avesse già commesso dei reati in passato. Il marito è stato sanzionato con la custodia cautelare in carcere, mentre per la moglie, in stato di gravidanza, è stato disposto l'obbligo di firma.

