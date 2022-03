Caro benzina, falso bonus dalla Regione Lazio:  attenti alla nuova truffa per messaggio

Il caro benzina , oltre a creare numerosi problemi alle tasche degli automobilisti italiani, ha anche dato il via a tutta una serie di truffe via messaggio (tradizionale e WhatsApp) in cui qualche ignaro cittadino è caduto. L’inganno, infatti, è dietro l’angolo e talvolta mascherato sotto forma di messaggi che arrivano direttamente dalla Regione Lazio e che recitano “ Gentile cliente, è uscito il decreto per il buono benzina ”, a cui segue un link su cui si viene invitati a cliccare .

Una truffa mascherata

In realtà dietro al link non c’è altro che un tentativo di compromettere il dispositivo e rubare informazioni personali, come dati per accedere ai conti bancari, alle e-mail e ai vari profili social. In questi giorni sono state tantissime le segnalazioni degli utenti, preoccupati dopo aver ricevuto i messaggi, soprattutto perché sembrano arrivare proprio dalla Regione Lazio e quindi, se non si presta un po’ di attenzione, risulta molto facile cadere della trappola.

Nel frattempo, la Regione Lazio ha provveduto a diramare una nota: “Sta circolando negli ultimi giorni una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono. La Regione Lazio ne è totalmente estranea, infatti gli sms non partono dai sistemi regionali. Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link. Attraverso il sistema phishing viene simulato l'invio da parte del portale della Regione Lazio, ma si tratta di una truffa. Per questo stesso genere di raggiro nei confronti degli utenti la regione Lazio ha già sporto denuncia nel mese di dicembre. Si ricorda a tutti i cittadini che qualsiasi iniziativa della Regione Lazio avviene attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione”.

