Ferrari Testarossa con il motore elettrico Tesla: c'è una strana Rossa in giro

Dal Regno Unito arriva un’idea che i puristi di certo non apprezzeranno, eppure l’abitudine di convertire modelli “classici” (in alcuni casi d’epoca) in vetture elettriche pare aver preso sempre più piede. Un esempio è la Land Rover Defender equipaggiata con il powertrain della Tesla Model S o, ed è quello di cui vogliamo parlarvi oggi, la Ferrari Testarossa su cui l’officina britannica Electric Classic Cars ha montato al posto del 12 cilindri originale, un altro motore Tesla, da 125 kg, e un pacco batterie agli ioni di litio tra pianale e cofano anteriore.

Obiettivo: 684 kg in meno

L’operazione di rendere a batterie una delle sportive più iconiche della Casa di Maranello ha richiesto un certo lavoro, che sta continuando, visto che il progetto non è ancora terminato ma sui social è già stato diffuso. Il propulsore elettrico ha subìto alcuni aggiornamenti, per non sbilanciare il peso della vettura e mantenere una buona dinamica di guida. La Testarossa orinale, col pieno di benzina, tocca 1.650 kg; per questa nuova versione alla spina, l’officina ha come obiettivo quello di abbattere il peso di circa 684 kg. Ancora nulla di certo sui numeri che riguardano accelerazione, velocità massima e autonomia: il progetto, dicevamo, è work in progress e c’è ancora molto da fare prima di pronunciarsi su prestazioni certe.

