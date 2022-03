Mourinho, con Hyundai dà la "carica" a Zaniolo, Mancini, Rui Patricio e Carles Perez

Lo dice la stessa Hyundai: lo Special One è l'allenatore giusto per dare la "carica" a Nicolò Zaniolo, Carles Perez, Gianluca Mancini e Rui Patricio. E quindi, l'uomo giusto per dirigere lo spot della nuova IONIQ 5 insieme ai giocatori della Roma. José Mourinho è il nuovo regista d'eccezione per la full electric coreana. Location d'eccezione: uno studio di produzione allestito ad hoc nel centro di allenamento di Trigoria. In questa occasione, l'allenatore portoghese dà la carica a luci, impianto audio stereo e a tutti gli schermi presenti sul set che sono collegati direttamente a IONIQ 5.