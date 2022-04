Le auto del cinema, i dieci modelli più costosi di sempre

Auto e cinema, un binomio di successo. Sono tanti i film con automobili protagoniste, e non poche le vetture che sono diventate celebri grazie alla loro comparsa in una grande pellicola. Carvago.com, marketplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ha deciso di occuparsi dell'argomento, stilando una particolare classifica: quanto potrebbero costare i modelli simbolo di alcuni film? “Il parco auto inserito nella classifica non è disponibile nel nostro marketplace, in quanto ci occupiamo della vendita di auto usate fino a 10 anni, ma non è questo il punto. Si tratta di auto iconiche che hanno dimostrato come il mondo delle quattro ruote sia una parte importante della nostra cultura, contribuendo a trasformare milioni di persone in appassionati di auto, me compreso”, ha spiegato Jakub Šulta, CEO di Carvago.