Spende 300.000 euro per la Ferrari, dopo 3 km la danneggia in un incidente!

Shopping "costoso": Ferrari contro la vetrata di un centro commerciale

300.000 euro finiti contro il guard-rail

In Inghilterra, nella città di Derby, l'automobilista protagonista dell'episodio aveva appena acquistato una 488 GTB usata con 21.565 km percorsi per un valore di circa 300.000 euro. Per un non meglio precisato motivo, ha centrato il marciapiede finendo contro il guard-rail. E i danni subiti dalla supercar di Maranello sono stati enormi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che attraverso un tweet ha reso noto l'episodio e divulgato le foto della Ferrari danneggiata, precisando che fortunatamente non ci sono stati feriti.

Ferrari distrutta: partono gli sfottò social

Molti utenti del web si sono però scagliati contro il ferrarista, cominciando a denigrarlo per l'incidente. Pur se contenti del fatto che non ci sono stati feriti, a nessuno è andato giù il fatto di aver danneggiato una Ferrari. In molti hanno biasimato il fatto che molte persone non sono in grado di guidare un'auto del genere, altri invocano una multa per l'assenza della targa. Quel che è certo è che una vettura con un V8 da 670 cv e capace di arrivare fino a 330 km/h di velocità massima è finita in officina: chissà se una volta messa a nuovo, il suo proprietario riuscirà a portarla in strada per più di 3 km.