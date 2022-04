Roma, allarme auto incendiate: oltre venti atti vandalici all'Eur

Sembra che le fiamme non abbiano smesso di ardere nella zona di Fonte Meravigliosa a Roma, vicino al quartiere Eur, e più precisamente in via De Micheli 46. Il 22 marzo 2022 sei degli abitanti di quella zona, al loro risveglio, hanno dovuto fare i conti con una spiacevole scena: delle auto, come era già successo a novembre 2021 ad altre vetture, sono state bruciate da sconosciuti. Oltre al danno, anche la beffa: alcune auto sono state persino cannibalizzate, con ruote rubate e lunotti ridotti in frantumi. Gli ignoti responsabili si sono messi all’opera sia negli spazi verdi del quartiere, affinché potessero agire indisturbati e lontani da qualsiasi fonte di luce, che addirittura nell’area riservata ai condomini del palazzo.