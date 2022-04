Benzema, forza inarrestabile: la sua tripletta è unica proprio come le sue supercar

La fantastica tripletta di Karim Benzema, che ha permesso ieri al suo Real Madrid di battere il Chelsea e affrontare con un buon vantaggio la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu, è solo l’ennesima dimostrazione del momento d’oro dell’attaccante francese. C’è chi parla di numeri da Pallone d’Oro visto che le sue prestazioni fanno sognare non solo i tifosi dei Blancos, ma sono una gioia per gli occhi di tutti gli appassionati di calcio. Un po’ come lo sono le sue auto di lusso per gli appassionati di quattro ruote. Eh sì, Benzema non sfugge al binomio calciatore-supercar e vanta una collezione incredibile. E pensare che tutto è partito da una Mini Cooper S.