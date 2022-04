Fiat 500: in Giappone approda la nuova elettrica

In Europa la nuova Fiat 500 elettrica risulta essere una delle più amate , per poi diventare nel mese di febbraio, in Italia , l’auto elettrica più desiderata ed acquistata. Ma adesso per lei si aprono nuovi orizzonti, quelli orientali, e dopo essere arrivata in Israele ed in Brasile , l’auto torinese fa il suo ingresso nel mercato giapponese . Un nuovo e importante passo per la 500 elettrica, pensata come un prodotto globale in grado di essere apprezzata su mercati anche molto diversi da quello italiano ed europeo.

Elkann agli azionisti: "Il futuro è elettrico, lo chiedono i mercati"

Fiat 500, il grande passo: è arrivata in Giappone

Patria di numerosi Marchi tra i più noti e importanti dell'automotive, il Giappone ospita anche molti appassionati di auto italiane. Che, ora, potranno acquistare direttamente dai dealer della Fiat la nuova 500 elettrica. La piccola torinese a zero emissioni è infatti stata appena presentata alla rete distributiva e alla stampa giapponese, dopo i recenti debutti in Israele e Brasile. Nella versione destinata al Paese del Sol Levante, la Fiat 500 elettrica è proposta con powertrain da 118 cavalli e batteria agli ioni di litio da 42 kWh. Due gli allestimenti (Entry, solo per la berlina, e il ricco Icon, disponibile anche sulla cabrio) e cinque le tinte tra cui scegliere.

All'evento di presentazione in Giappone ha preso parte anche Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, in collegamento dalla Casa 500, lo spazio ricavato nello storico stabilimento del Lingotto dedicato al modello più iconico del brand torinese e alla sua storia. “Dopo i debutti in Israele e Brasile – ha spiegato Francois - ora tocca al Paese del Sol Levante accogliere la Nuova 500 nel suo cammino globale al di fuori dell’Europa. Nel Vecchio Continente la Nuova 500 è la city car elettrica più venduta, in Italia è l’elettrica più venduta in assoluto, mentre in Germania è l’elettrica più venduta dopo la Tesla”.

“Adesso sono entusiasta di scoprire come sarà accolta in Giappone – ha proseguito Olivier Francois - Il mercato nipponico conta già oltre sessantamila, tra proprietari e appassionati, dell’iconica 500, anche nella versione Abarth. Una community in continua crescita che di certo apprezzerà l’evoluzione 100% elettrica e saprà valorizzarla anche nella casa dei colossi dell’ibrido”.

Fiat e Jeep, in Francia dicono addio a Diesel e benzina