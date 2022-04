Cina, come trovare parcheggio facendo un incidente

Qualcuno di voi ricorderà sicuramente la scena finale della sigla de I Simpson in cui tutti i membri della famiglia, dopo una rocambolesca gag che tende ad essere diversa per ogni episodio, si ritrovano comodamente seduti sul celebre divano del salone davanti alla TV. Qualcosa del genere è successo a Chongqing (Cina), dove un automobilista ha dimostrato un’abilità singolare nel trovare parcheggio , letteralmente saltando sopra alle altre auto.

Lo "spettacolare" incidente

Nel video ripreso da una telecamera di sicurezza e postato sul social network Reddit, si può vedere un auto sfrecciare e perdere il controllo su un fondo bagnato, urtando fianco contro fianco contro un’altra vettura parcheggiata e passando sopra ad altre due, per poi infilarsi perfettamente nel parcheggio libero tra i veicoli.

I danni e la reazione

Inutile dire che tutte le auto coinvolte nell’incidente sono state in diversa misura danneggiate, in particolar modo la seconda urtata, che si è capovolta su un fianco. È stato anche colpito un palo che segnalava un attraversamento pedonale. Ma ciò che aggiunge una buona dose di assurdità all’episodio è la reazione dell’automobilista, che apre la portiera e scende dall’auto come se nulla fosse successo.