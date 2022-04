Modelli per un giorno: Pioli, Stanga, Calabria e Romagnoli posano sulla BMW i4 rossonera

Continua il rapporto di collaborazione tra il Milan e BMW che da marzo del 2021 è automotive e premium partner della società rossonera. Recentemente, tra i giardini di Milanello è spuntata una BMW i4 con livrea personalizzata come la quarta maglia dell’attuale stagione. Il Mister Stefano Pioli , Luca Stanga , Davide Calabria e Alessio Romagnoli hanno posato accanto alla berlina elettrica nel centro sportivo milanese.

Maglia fortunata o sfortunata?

L'occasione è arrivata con la presentazione della quarta maglia della squadra è stata realizzata una versione speciale della BMW i4.

Non ha portato benissimo all'esordio, mostrata sul maxi-schermo di San Siro in occasione di Milan-Bologna, terminata 0-0.

Sarà possibile vedere da vicino la i4 con la speciale livrea del Diavolo presso la House of BMW in via Verri 10, Milano, dal 6 al 26 aprile.