Innovacar lancia la nuova linea per il trattamento nano ceramico

Innovacar lancia sul mercato una nuova linea di prodotti per il car detailing specifici per il trattamento nano ceramico, una tecnica che si usa per proteggere ed esaltare il gloss, la profondità di colore e l’idrorepellenza sulla carrozzeria dell'auto per una durata di gran lunga superiore a qualsiasi cera o sigillante.

I prodotti nel dettaglio

I tre prodotti della gamma sono realizzati con l’esclusiva tecnologia SiNH. Grazie all’impiego di nanotecnologie, le differenti referenze, letteralmente, si fondono a livello molecolare con la parte trattata così da non limitarsi a una azione solo sulla parte più superficiale della carrozzeria.

SiNH Base Coat 30ml: è un prodotto altamente tecnico per la cui applicazione sono necessarie competenze peculiari. Per questo motivo, è venduto esclusivamente nei centri di detailing autorizzati Innovacar. Quest’ultimi, dopo l’applicazione del prodotto, possono rilasciare un certificato ufficiale univoco e identificativo del trattamento effettuato grazie al numero seriale indicato sull’adesivo olografico presente su ogni singolo flacone. Tutto questo, per Innovacar, è sinonimo di professionalità e unicità del trattamento.

SiNH Hybrid Coat 30ml: è un trattamento nanotecnologico idrorepellente per auto. SiNH Hybrid Coat by Innovacar rappresenta la soluzione ottimale per ottenere il giusto bilanciamento tra parte inorganica, tipica dei base coat, che rafforza la protezione e rende il trattamento più resistente, e la parte organica, tipica dei top coat, che incrementa gli effetti di idrorepellenza. Con l’uso di un unico prodotto, e in un unico step di applicazione, si ottengono entrambi i vantaggi velocizzando il lavoro e beneficiando di un trattamento nanoceramico completo.

SiNH Top Coat 30ml: è il miglior idrorepellente di tutta la linea ceramica Innovacar. Ultimo ritrovato della esclusiva tecnologia Si-N-H per il trattamento nanoceramico per auto, crea un ceramic coating altamente duraturo, idrofobico ed elastico. È la più moderna evoluzione dei coating SiO2, con una formula innovativa che unisce facilità di applicazione ad alte performance.

Vanno bene per tutte le auto

I trattamenti ceramici della linea Innovacar sono indicati per qualsiasi tipologia di auto, dall’utilitaria appena acquistata, per preservane l’aspetto, alla supercar, per proteggerla ed esaltarne il colore e tutte le sue caratteristiche distintive.