Carolina Marcialis super sexy dal benzinaio con la Mercedes... e Cassano le risponde!

Le foto in posa con veicoli di grossa cilindrata, da un po’ di tempo a questa parte, sono diventate materiale ambito per tutte le influencer che, sul loro profilo Instagram, vogliono fare sfoggio della loro “versione sportiva”, rimanendo sempre glamour. Ed è proprio quello che ha fatto Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, postando sui social alcuni scatti che la ritraggono ad un distributore di carburante per fare benzina alla sua Mercedes-AMG GT Coupé.