Ferrari 296, ecco quando arriva la versione Spider

Un teaser diffuso sui social rappresenta i passaruota posteriore della 296 GTB , dalle forme riconoscibilissime per le spalle ondulate sulla presa d'aria laterale. La particolarità del dettaglio è la lettura della linea di cintura e del montante, diversissimo rispetto alla GTB.

Verso la presentazione della 296 Spider

Appuntamento al 19 aprile per scoprire quella che sarà una Ferrari 296 Spider o, in modo assai più logico, 296 GTS. La sigla segue la logica del battezzare la GTB - Gran Turismo Berlinetta, dove le declinazioni spider spessissimo in Ferrari hanno sostituito la lettera finale della sigla Berlinetta, anziché adottare la denominazione Spider.

Soluzioni tecniche invariate, dalla 296 GTS si attende una configurazione targa, con tetto rigido asportabile. Il motore è il V6 3 litri ibrido plug-in, sistema da 830 cavalli - 663 cavalli dalla componente termica - e con la peculiarità di un angolo tra le due bancate molto aperto, 120°.