Renault presenterà il nuovo concept a idrogeno al ChangeNow

C’è tanta attesa per Change Now , l’evento globale più grande in materia di pratiche ecosostenibili a tutela del pianeta che si terrà i prossimi 19, 20 e 21 maggio a Parigi , durante il quale Renault presenterà ufficialmente il nuovo concept a idrogeno.

Pochi ulteriori dettagli

Lo scorso febbraio si è mostrato con proporzioni apparentemente da Renault 5 concept - che sarà un modello elettrico di serie già nel 2024 -, così suggerivano le forme del frontale, dei gruppi ottici. In attesa del 19 maggio, data di presentazione della show car, sembra rivelare il montante centrale, con il logo illuminato Renault.

Non sono state diffuse informazioni ulteriori in materia di soluzioni tecniche. Sappiamo solo si tratterà di un progetto a idrogeno, impiegato quale combustibile in un motore a termico. Non già una fuel cell a idrogeno, dalla trazione elettrica.

Avremo una prima visione in un campo che, al momento, è esplorato dai costruttori nipponici, Toyota la più convinta nel portare avanti la tecnologia, in vista di un possibile, futuro, impiego in una produzione affiancata ad altre soluzioni tecniche per abbattere le emissioni climalteranti.

