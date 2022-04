Passione Rossa, 50 Ferrari invadono Città Sant’Angelo Village Outlet

Un trionfo dopo l’altro: se Charles Leclerc continua a regalare grandi soddisfazioni agli appassionati della Ferrari , ci sono altre Rosse che alimentano la grandezza del Marchio. Così, mentre Maranello stupiva il mondo in Australia , a Pescara e al Città Sant’Angelo Village Outlet , è andato in scena una tre giorni “rossa” che ha richiamato una grande partecipazione di pubblico.

Il maxi raduno delle Rosse

Migliaia di curiosi e appassionati del Cavallino Rampante si sono infatti affollati intorno alle 50 Ferrari radunate all’outlet, grazie allo straordinario lavoro del Club “Passione Rossa” che ha portato nell’Outlet oltre 50 Ferrari. E se la passione è stata il filo conduttore del week end, la solidarietà è stato il cemento di tutta l’operazion. Un’occasione unica per sensibilizzare i visitatori su tematiche importanti, attraverso la sinergia con l’AISM e l’ARDA, tra l’attenzione per quello che sta accadendo in Ucraina e un focus sull’educazione stradale in relazione alle difficoltà dei diversamente abili.

Le dichiarazioni

I 50 equipaggi di Tour Rosso ’22 hanno viaggiato sull’area metropolitana di Pescara, catturando l’attenzione di oltre 14 mila persone, grazie anche alla partecipazione delle madrine del Tour, Laura Freddi e Selvaggia Roma. Un’iniziativa riuscita come ha spiegato il Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Un evento meraviglioso,ricco e pieno di visitatori, ci ha fatto davvero piacere vedere tutte queste persone in giro nella nostra struttura. Min auguro si possa ripetere in futuro, anche in vista del centenario della vittoria di Enzo Ferrari nella Coppa Pescara, nel 2024”.

Entusiasta anche il Presidente del Club Passione Rossa, Fabio Barone: “Sono stati giorni belli ed emozionanti. Ringrazio tutti, dal Città Sant’Angelo Village Outlet ai partecipanti al raduno, fino alle migliaia di appassionati che ci hanno accompagnati”.