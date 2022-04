Ferrari 296 GTS, ecco la spider ibrida plug-in da 830 CV

Per descrivere Ferrari 296 GTS basta soffermarsi sule quelle tre lettere il cui significato, però, non fa va limitato alla trasformazione dalla configurazione coupé a quella spider. Piuttosto rappresentano un'intera novità funzionale e stilistica, che si fonde con il livello di attenzione messo nel tradurre la tecnica e l'impianto di base della 296 GTB in variante dalla duplice funzione.

Puoi guidarla come fosse una GTB, oppure, scegliere di ripiegare il tetto rigido, in due parti, nell'alloggiamento davanti al motore V6, cuore termico di un sistema ibrido plug-in da 830 cavalli e un'autonomia in modalità elettrica di 25 km.