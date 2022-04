Fanno le foto all'auto in fiamme sull’A14 e si beccano la multa

Auto vs moto a Parma: la gara clandestina termina con 5 feriti

Multe in arrivo

Se le Forze dell’Ordine sono riuscite velocemente a spengere le fiamme creando pochi disagi alla circolazione, nella parte opposta della carreggiata, in direzione sud, si è creata una lunghissima fila di autoveicoli che viaggiavano a bassissima velocità per filmare e fotografare la macchina incendiata. La fila di automobili è arrivata fino a Borgo Panigale, tanto da costringere la pattuglia di carabinieri in servizio accanto al veicolo in fiamme a dover prendere provvedimenti per limitare altri problemi allo scorrimento del traffico: gli automobilisti-paparazzi sono stati così tutti identificati e per loro è in arrivo una multa salata per utilizzo vietato dello smartphone al volante.

Milano, spari alle auto in sosta: ma i bersagli sono... foto porno!