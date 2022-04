DR 6.0: voyager SUV

Un abitacolo molto spazioso, confortevole e una ricchissima dotazione di serie fanno della DR 6.0 il “voyager SUV” di casa DR.

Tra gli optional di serie: il tetto panoramico, il clima automatico bizona, lo smartphone wireless charger, l’infotainment da 12,5” con Apple Carplay e Android Auto, il sistema Soft Touch Keyless, i cerchi in lega da 19”.

Il prezzo della versione a benzina è di € 28.900. Quello della versione Thermohybrid benzina/GPL è di € 29.900.

L’Italia è il paese più bello del mondo. Noi in DR ne siamo convinti. Lo amiamo profondamente e crediamo che la DR 6.0 sia l’auto ideale per poterlo percorrere e ammirare in tutta la sua magnificenza.