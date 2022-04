Carburante, nuovo proroga sul taglio dei prezzi

Tra aprile e maggio, con feste e ponti di mezzo, gli spostamenti non sono mancati per gli italiani. E come sempre si deve fare i conti con il carburante , soprattutto in queste settimane difficili. Per fortuna arriva una buona notizia: il decreto con cui il Governo aveva stabilito il taglio delle accise, entrato in vigore il 21 marzo e la cui durata prevista era di un mese, era stato fatto slittare di altri 10 giorni. E lo sarà di nuovo, dal momento che la prossima settimana il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un nuovo decreto con cui prorogare il taglio delle accise di 25 centesimi al litro anche oltre il 2 maggio .

Cosa succede in estate?

Il prolungamento dello sconto potrebbe interessare i mesi di maggio e giugno. Tale manovra sarebbe sostenibile grazie agli extra-profitti incassati dallo Stato nei primi mesi del 2022 dopo gli aumenti del carburante. Difficile dire cosa accadrà, invece, a partire da luglio. È probabile che il Governo starà a guardare gli andamenti del mercato nelle prossime settimane per decidere al riguardo. Per ora, in base alle cifre fornite dall’Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 15 aprile, la benzina rimane sugli 1,767 euro/litro come prezzo medio in modalità self, mentre il diesel sugli 1,759 euro/litro. Per il servito si rispettivi prezzi invece sono rispettivamente di 1,911 e 1,904 euro/litro.

