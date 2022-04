Audi Urbansphere, la concept di lusso per la megalopoli del futuro

La progettazione degli oggetti della nostra vita quotidiana non può prescindere dallo scenario che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ciò vale anche per la nuova Audi Urbansphere Concept, terza delle tre show car della serie “sphere” (dopo Skysphere e Grandsphere). La casa tedesca propone in questo caso un modello adatto a rispondere alle sfide della mobilità poste dalle moderne megalopoli, caratterizzate da milioni di abitanti motorizzati e da un elevato livello di inquinamento. Risposta che si sostanzia nella scelta di un monovolume grande, avvenieristico e spazioso, per non intasare ancora di più la viabilità cittadina. Non a caso l’urbansphere è stata ideata proprio pensando alle esigenze di potenziali acquirenti in Cina, ma è anche la dimostrazione ideale del nuovo concept da adottare per il segmento premium/luxury: un compromesso tra eleganza, avanguardia tecnologia e multitasking. La sua uscita è prevista per un post 2025, ma in questo momento è difficile fare previsioni.