Ascolti al top per il GP d'Emilia Romagna su Sky e TV8

Ancora ascolti incredibili per la Formula 1 su Sky Sport e TV8. Ieri, domenica 24 aprile, il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto da 5 milioni 98mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742mila spettatori unici.