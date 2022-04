Fast&Furious arriva a Genzano: Vin Diesel e Jason Momoa pronti per il 10° film

Un'altra volta Hollywood sceglie l'Italia come location per film di auto e inseguimenti: l'ultimo esempio in tal senso era stato 6 Underground (2018) di Michael Bay, dove nella scena iniziale la protagonista è un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio per le strade di Firenze. Ora invece è il centro storico di Genzano di Roma ad aprire le sue porte al cinema americano, e lo fa con Fast & Furious 10, il decimo capitolo della saga con Vin Diesel e il compianto Paul Walker, i cui lungometraggi rimanderanno sempre alla sua memoria nonostante il suo prematuro addio. Saranno due strade del centro storico del comune romano a essere usate come set per le scene: via Italo Belardi e via Bruno Buozzi. La produzione dell'action movie pagherà ben 48mila euro al comune di Genzano per le riprese; verranno poi rimossi alcuni lampioni e rifatte alcune strade.