Tesla Model 3, quella di Tsitsipas si chiama Julius

Una Tesla Model 3 per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, attuale numero 5 del ranking mondiale ATP, si è infatti regalato una Long Range dalla carrozzeria bianca, immortalando la berlina elettrica sulle strade di Montecarlo con uno scatto postato sul suo profilo Instagram. Una foto in cui il tennista appare in completo bianco, in tinta con il colore della sua nuova vettura. A cui ha dato il nome di Julius, ovvero "luglio".