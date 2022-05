Che bolide la Porsche di Lautaro Martìnez: ma quell’incidente del 2018...

La Porsche del Toro

La vettura del numero 10 nerazzurro è una 911 Carrera da 385 cavalli. Parliamo di un bolide spinto da un 4 cilindri che può raggiungere una velocità di 293 km/h. La Porsche scelta dal Toro de Bahìa Blanca ha un prezzo che oscilla dai 105mila fino a poco più di 115mila euro. È inoltre disponibile in due varianti: si può scegliere fra la Coupé e la Cabriolet (quella posseduta dall'argentino), con trazione posteriore oppure integrale. È inoltre dotata di cerchi da 20" personalizzati.

Lautaro e quell’incidente in Porsche

Il rapporto tra Lautaro e la Casa tedesca è però segnato da un incidente, per fortuna, non grave, causato sempre con una Porsche nel dicembre 2018 a Milano. L'attaccante, a quei tempi approdato all'Inter da pochi mesi, urtò una donna in bicicletta presso piazza Buonarroti, a Milano. Subito dopo l’impatto, l'argentino aspettò l’arrivo dei soccorsi insieme alla 36enne, che fu portata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente per entrambi, non ci sono state conseguenze di rilievo.