McGregor scatenato alla guida del motoscafo Lamborghini

In attesa di capire quando farà il suo ritorno nell'ottagono Conor McGregor ha mostrato sui social il suo ultimo capriccio. L'irlandese ha pubblicato una serie di immagini e un video in cui è ai comandi di un superyacht Lamborghini del valore di quasi 3 milioni di euro comprato un anno fa, più 465.000 euro spesi per mettere sull'imbarcazione i marchio del suo whisky, Proper Twelve. Nella didascalia del video "The Notorious" ha scritto: "La supercar del mare" e ne ha ben donde: questo super motoscafo è lungo 63 piedi (19,2 metri), pesa 24 tonnellate, ha una velocità massima di 70 miglia nautiche (circa 129 km/h) e un motore da 4.000 cavalli. Inoltre è il dodicesimo esemplare dei 63 di cui è prevista la realizzazione in omaggio all'anno di nascita del marchio italiano (1963).