Militari russi rubano trattori agli ucraini: loro li disabilitano a distanza

La guerra in Ucraina non si ferma e, a distanza di due mesi, è ancora protagonista di una serie di crimini, tra cui vengono annoverati furti e saccheggiamenti. Una delle ultime notizie riguarda proprio la sottrazione, a Metipol , di mezzi agricoli , alcuni facenti parte del famoso marchio John Deere . Trattori e mietitrebbie, per un totale di 30 mezzi , sono stati rubati a un concessionario e mandati in Cecenia . Ma non tutto per i soldati di Putin è andato come avevano pianificato perché i cittadini del distretto di Zaporiggia sono riusciti a distanza a disabilitare i veicoli, rendendoli inutilizzabili nelle mani delle forze nemiche.

Un valore di circa 5 milioni di dollari

L'episodio è stato raccontato dall'emittente televisiva statunitense CNN, che ha riferito la testimonianza di un uomo d'affari ucraino. Nella concessionaria in cui sono stati rubati i mezzi agricoli, Agrotek, sono state trafugate inizialmente due mietitrebbie, un trattore e una seminatrice. Conclusa poi l'invasione della città si è arrivati anche al furto di altre 27 macchine agricole: un bottino che alla fine ha raggiunto il valore incredibile di 5 milioni di dollari, ovvero oltre 4,7 milioni di euro.

Ma del boicottaggio dei macchinari agricoli non se n'è accorto nessuno finché non sono arrivati in Cecenia. Solo lì i militari hanno scoperto che gli ucraini li controllavano con il GPS: tutti i mezzi erano stati disabilitati, bloccati e risultavano inutilizzabili. Un colpo di scena che per il momento ha mandato a monte il loro piano, come conferma l'uomo intervistato alla CNN: "Quando gli invasori hanno portato le mietitrici rubate in Cecenia, si sono resi conto che non potevano nemmeno accenderle, perché le mietitrebbie erano bloccate a distanza. Sembra che i ladri abbiano trovato consulenti in Russia che stanno cercando di aggirare la protezione".

