Malvivente in fuga, la Polizia blocca l'auto... con un rampino! VIDEO

In molti hanno visto una cosa simile solo nei film o nei fumetti, ma non è così raro che la polizia usi un rampino per acchiappare i malviventi in fuga. L'ultimo esempio in tal senso proviene da Phoenix, Arizona, dove la scena è stata immortalata dalle telecamere, pubblicata online e divenuta virale. Il rampino, per chi non lo sapesse, è un dispositivo appuntito che fuoriesce dalla parte anteriore di un veicolo con cinghie ad alta resistenza allacciate tra loro, ed è progettato per agganciarsi sotto la ruota posteriore di un veicolo in fuga: le cinghie hanno quindi lo scopo di intrappolare il mezzo e fermarlo.