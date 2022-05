Ferrari F40, l’incredibile riproduzione con 358.000 Lego

Gli appassionati di Lego e motori non possono resistere al fascino della Ferrari F40 composta da oltre 358.000 mattoncini . Si tratta dell’ennesima, e fantastica, creazione firmata Lego. Ma questa volta non si tratta di una riproduzione in miniatura, bensì di un’auto a grandezza naturale esposta a Legoland, in California .

Per realizzare questa speciale Ferrari F40 ci sono volute più di 1.800 ore di progettazione e un’intera squadra di progettisti e costruttori, a cui poi sono seguite altre 1.900 ore di costruzione. La rossa in mattoncini pesa 1.361 kg, e le misure sono praticamente uguali a quelle originali: lunga 4,3 metri, larga 1,8 e alta 1,2. C’è di più. Anche gli interni sono stati realizzati in mattoncini.

La “presentazione” è avvenuta via social, tramite il profilo ufficiale di Legoland California che ha condiviso gli scatti della vettura. Per chi volesse vederla, la Ferrari è disponibile per la visione in un apposito garage, che è stato chiamato “Lego Ferrari Build and Race”, dove gli avventori possono anche sedersi all’interno dell’auto, tra zone interattive, compresa un’area di prova. Impossibile non apprezzarla: grazie soprattutto alla cura e alla passione con cui è stata realizzata.

