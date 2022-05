Volkswagen, Cupra e Skoda insieme per un’elettrica accessibile a 20mila euro

Spagna e Germania non avranno molto in comune, ma hanno trovato l'intesa per trasformare il Paese iberico in "hub" elettrico del Gruppo Volkswagen per le piccole citycar . La Casa tedesca ha infatti dato il via alla produzione in Spagna di tre utilitarie elettriche, a partire dal 2025. Un investimento che ammonta a 10 miliardi di euro, di cui 5 da Seat per due plug-in hybrid a marchio Seat e Cupra. L'obiettivo in casa VW è produrre un'elettrica dal prezzo accessibile, circa 20mila euro.