Fermato a bordo di una Ferrari F8 Tributo mai assicurata: 32enne nei guai

In Germania c’è chi guida una Ferrari da 300 mila euro ma non paga l’assicurazione, probabilmente non perché non può permetterselo (vedendo il valore della vettura), ma solo per “furbizia”. “Chi mi fermerà mai?” avrà pensato quest’uomo a bordo della sua F8 Tributo, invece le cose sono andate tutt’altro che nel modo in cui si aspettava.