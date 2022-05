Lamborghini, Alfa Romeo e Dodge: Roma "invasa" dalle supercar di Fast & Furious 10

L'Italia, da un po' di anni a questa parte, può vantarsi di essere una delle location in cui i registi di Hollywood scelgono di ambientare alcune scene dei loro film. Uno dei luoghi più gettonati è Roma , le cui strade sono state protagoniste più volte di alcune scene d'azione a tema automobilistico tra cui, ad esempio, l' inseguimento notturno di James Bond in Spectre, con l'Aston Martin che finisce nel Tevere. Insomma, la Capitale è palcoscenico di molti action movie e, ancora una volta, si presta per un nuovo film, stavolta per il decimo capitolo di Fast & Furious . A sfrecciare sui celebri sanpietrini della città sono le supercar, più precisamente una Dodge Charger , una Lamborghini Gallardo e un' Alfa Romeo 2000 GT .

Roma, chiusure in centro e ai Castelli per girare Fast&Furious 10

La Capitale si riempie di auto

Le strade della Capitale, principalmente quelle del centro storico, fra cui via Veneto, il Lungotevere Aventino e i Fori Imperiali, sono state invase dalla troupe di Fast & Furious 10 e dalle sue appariscenti auto. Roma perciò si è riempita di rombi, cavalli e colori: a Piazza di Spagna è stata notata la Charger da oltre 700 cv ripresa nell'account Instagram di Giancarlo Giammetti, co-fondatore di Valentino che però non ha apprezzato l'utilizzo dei monumenti per le riprese, scagliandosi duramente contro il film in un post social. Oltre alla Dodge, sono state poi viste, come potete vedere nel video sopra, una Lamborghini Gallardo color oro specchiato e un'Alfa Romeo 2000 GT arancione con le strisce nere.