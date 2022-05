Evita il posto di blocco e insulta gli agenti, poi la scoperta: è un prete

Durante la notte dello scorso 14 maggio, una vettura che sfrecciava a tutta velocità è stata avvistata a Ponte Chiasso , in provincia di Como . Alla guida un uomo palesemente ubriaco si è rifiutato di sottoporsi ai controlli insultando più volte le Forze dell’Ordine, le quali hanno in seguito scoperto che il pirata della strada fosse in realtà un prete .

Fermato a bordo di una Ferrari F8 Tributo mai assicurata: 32enne nei guai

Il prete spericolato

I Carabinieri, fermi in dogana a Ponte Chiasso hanno immediatamente capito che l’uomo non si trovasse in condizioni adeguate per mettersi al volante dell’auto, ma mai avrebbero immaginato la sua vera identità. Il folle ha dapprima speronato l'auto di un altro guidatore che aveva allertato i carabinieri, poi all'arrivo degli agenti si è rifiutato di collaborare ma è stato costretto a sottoporsi all’alcol test al quale, ovviamente, è risultato positivo con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello consentito. Il prete inoltre, viaggiava alla guida di un’auto con targa ticinese e cercava di raggiungere il confine svizzero passando per la dogana di Maslianico: lì gli agenti lo attendevano per sbarrargli la strada e fermare le sue follie al volante.

Si fa intestare 47 auto fantasma: beccato il prestanome di Genova