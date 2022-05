Formula 1, Sky e TV8 fanno il pieno di share per il GP di Spagna

Il gran premio di Spagna 2022 è stato seguito da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori medi. Un dato estremamente positivo, nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno di circa il 20%. Merito indubbiamente del grande stato di forma della Ferrari, autrice della pole position con Charles Leclerc e dominatrice della gara nei primi giri fino al ritiro del monegasco, ma anche dell'incertezza che regna in questa stagione di Formula 1, con Leclerc e Verstappen separati da una manciata di punti dopo 6 GP. Un grande interesse, quello da parte del pubblico, che non si limita al solo GP, come testimoniano gli elevati numeri di telespettatori anche durante le trasmissioni del pre e del post gara.