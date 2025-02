Gruppo Big, la mobilità diversificata vale un record e la struttura cresce

Una crescita esponenziale in un settore competitivo come quello della mobilità che non sta vivendo certo il suo miglior momento. Insomma, un piccolo grande record. È quello che il gruppo BIG, insieme alle sue consociate Ecosistema Italia e Mobilità è riuscito a realizzare, in pochissimo tempo. Nel 2024 ad esempio parliamo di 5.000 contratti (+1.500 sul 2023) tra noleggio, allestimenti e intermediazioni.

Un risultato straordinario per il settore del delivery, della logistica e del trasporto che testimonia la crescente domanda di servizi di mobilità efficiente e l’impegno costante dell’azienda nel soddisfare le esigenze del mercato, interpretando nella maniera migliore l’innovazione e gli innegabili vantaggi di cui è portatrice. A questi risultati ha contribuito anche la partnership con Ford Trucks Italia e con Lamberet S.p.a che oltre a consolidare la strategia aziendale ha arricchito l’offerta commerciale, confermando la leadership del Gruppo nell’operare come ecosistema di prodotti e servizi.