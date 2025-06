“FIAP incontra le imprese” anche nel Lazio

Si è tenuta nei giorni scorsi la tappa laziale del tour nazionale di FIAP (Federazione Italiana Autotrasporti), presso la sede del Gruppo composto dalle aziende consociate BIG SB S.p.A., Ecosistema Italia e Mobilità. Una tappa estremamente importante alla luce della rilevanza della logistica e dell’autotrasporto nel Lazio, regione all’interno della quale operano più di 12 mila aziende del settore. Tra queste, si distinguono per crescita, Vision e competitività sul mercato le tre già citate aziende del gruppo BIG SB S.p.A.: a testimonianza di questa posizione di rilievo, è stato proprio l’headquarter di Anagni ad ospitare i tanti rappresentanti del Parlamento e del Governo e numerosi stakeholder di livello del comparto che hanno partecipato ai lavori dell’evento “FIAP incontra le imprese”. Partecipazione di quantità e qualità dalla quale è nato un confronto fattivo e coinvolgente sulle sfide attuali che impattano sensibilmente sul settore della logistica e del trasporto su strada, che nel Lazio rappresenta oltre l’80% del trasporto merci complessivo. Dalle nuove misure per la tutela ambientale come le zone a zero emissioni nella città di Roma a partire dal 2027 e la normativa europea inerente gli ETS (Emissions Trading System), alle carenza di competenze specifiche per il capitale umano di questo settore, passando dalla digitalizzazione: l’evento “FIAP incontra le imprese” ha creato una piattaforma di dialogo multilivello tra le Istituzioni e gli operatori del settore che ha permesso di affrontare coralmente le principali sfide del comparto, individuando quelle best practices funzionali al tracciamento di traiettorie di crescita per il sistema Paese. Come emerso durante i panel, infatti, la logistica gioca un ruolo cruciale sul PIL italiano e, parimenti, su quello laziale per garantire gli attuali livelli di export delle eccellenze di questo territorio.

