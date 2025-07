Ferrari Daytona SP3 unica all'asta: beneficenza e innovazione per l'educazione

Maranello, 8 luglio 2025 – La passione per l'automotive incontra la filantropia in un'iniziativa speciale di Ferrari. Il Cavallino Rampante ha annunciato la creazione di una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made unica , un esemplare esclusivo che sarà messo all'asta da RM Sotheby's durante la prestigiosa Monterey Car Week in California, ad agosto 2025. Questa vettura, un vero e proprio capolavoro di innovazione e lusso, non è solo un omaggio all'eredità sportiva di Ferrari, ma rappresenta anche un importante contributo a sostegno di iniziative educative.

Un esemplare irripetibile firmato Tailor Made

Questa Ferrari Daytona SP3 Tailor Made è la massima espressione del programma di personalizzazione su misura della Casa di Maranello. La vettura si distingue per una sorprendente livrea bicolore in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena, con splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore rifiniti in nero lucido. Un dettaglio che la rende unica è il logo Ferrari in Giallo Modena che occupa l'intera parte superiore della carrozzeria, un'applicazione inedita per questo tipo di modello.

Gli interni riflettono un'innovativa attenzione alla sostenibilità, vantando un tessuto derivato da pneumatici riciclati, impreziosito da un esclusivo motivo a tema Cavallino Rampante. Il cruscotto e il piantone dello sterzo sono realizzati in una particolare fibra di carbonio, la stessa utilizzata in Formula 1, rafforzando il legame indissolubile con il DNA sportivo di Ferrari.

Il "599+1": Un valore aggiunto per la beneficenza

Questo esemplare eccezionale sarà numerato come 599+1, rappresentando un'unità aggiunta all'allocazione originale di 599 vetture in edizione limitata, tutte già vendute. La vettura sarà dotata di una targa identificativa che ne attesta la totale unicità.

Tutti i proventi derivanti dall'asta saranno interamente devoluti alla Ferrari Foundation, un ente benefico pubblico riconosciuto negli Stati Uniti. I fondi saranno destinati a future iniziative educative, con l'obiettivo di elevare i progetti formativi a standard globali. Questa iniziativa prosegue la lunga tradizione di Ferrari nel contribuire attivamente alle comunità in cui opera.

Tra i progetti più recenti supportati dalla Ferrari Foundation spicca la collaborazione con Save the Children, grazie alla quale Ferrari ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione della Aveson Charter School di Altadena, in California, tragicamente distrutta da un incendio all'inizio di quest'anno. Un gesto concreto che unisce l'eccellenza automobilistica all'impegno sociale.