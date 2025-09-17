Hyundai nomina Wolfgang Würth PR & Communications Director

In un mercato in rapida evoluzione e sempre più orientato alla mobilità sostenibile, Hyundai Motor Europe ha scelto un nuovo leader per guidare la sua strategia di comunicazione. A partire dal prossimo 1° ottobre , Wolfgang Würth assumerà il ruolo di PR & Communications Director, portando a bordo di Hyundai oltre due decenni di esperienza nei settori automotive e tecnologico. La sua profonda conoscenza del mercato e la sua passione per l'innovazione lo rendono la figura ideale per rafforzare la narrativa del brand e consolidarne la leadership nel segmento elettrico.

Il suo incarico sarà strategico per la crescita di Hyundai, come sottolineato dal Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet. "Siamo lieti di accogliere Wolfgang nel team," ha dichiarato Martinet. "La sua vasta esperienza e la sua comprovata capacità di creare narrazioni coinvolgenti saranno fondamentali in un momento in cui stiamo ridefinendo la mobilità in Europa".

Competenza e visione a servizio del brand

Prima di approdare in Hyundai, Würth ha ricoperto ruoli di responsabilità a livello internazionale in aziende di primo piano come Mercedes-Benz AG e smart Europe GmbH, dove ha maturato competenze in marketing, social media e brand strategy. La sua formazione, che include un Executive MBA conseguito tra l'Università di St. Gallen e l'ETH di Zurigo, attesta un approccio completo e analitico alla comunicazione aziendale.

A sua volta, Würth ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico. "Sono onorato di entrare a far parte di Hyundai, un brand che si distingue per la sua visione e per una tecnologia al servizio delle persone", ha affermato. "Non vedo l'ora di collaborare con i team per consolidare la nostra posizione e ispirare sempre più clienti in tutto il continente". Sotto la sua guida, la divisione PR & Communications di Hyundai Motor Europe lavorerà per implementare una strategia integrata, supervisionando le attività di comunicazione corporate e di prodotto con l'obiettivo di posizionare il brand come un pioniere nel settore dell'elettrificazione e della mobilità del futuro.