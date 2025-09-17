Roberto Pazzini entra in Hyundai Italia per guidare lo sviluppo di Flotte e Remarketing

In una mossa strategica per rafforzare la sua presenza nei canali B2B e noleggio, Hyundai Italia annuncia l'ingresso di Roberto Pazzini , nuovo Head of Fleet & Remarketing. Con un solido percorso professionale di oltre vent'anni in brand di spicco come BYD , KIA , Jeep , Chrysler e Mercedes-Benz , Pazzini porta con sé un bagaglio di competenze consolidato nelle vendite corporate, nella gestione del valore residuo e nelle strategie distributive. La sua nomina, effettiva dal 16 settembre 2025 , lo vedrà riportare direttamente a Marone Vallesi, Direttore Vendite di Hyundai Italia.

L'obiettivo: massimizzare il potenziale della gamma Hyundai

Il nuovo incarico di Pazzini si concentra su due fronti principali. Il primo è lo sviluppo del reparto flotte, con l'obiettivo di valorizzare al massimo il potenziale della gamma Hyundai, che con ben otto diverse alimentazioni e una varietà di segmenti, si adatta a ogni esigenza di mobilità aziendale. Il secondo è la creazione di strategie mirate per la gestione e la valorizzazione del mercato dell'usato, un ambito cruciale per la crescita a lungo termine del brand. Come ha sottolineato il Presidente e CEO di Hyundai Italia, Francesco Calcara, "La sua consolidata esperienza rappresenta un valore fondamentale per il nostro sviluppo. Con il suo contributo puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in aree strategiche del business, valorizzando l'ampiezza e la profondità della gamma Hyundai e la capacità di offrire ai clienti corporate ed alle PMI soluzioni di mobilità adatte a ogni esigenza."

La nomina di Pazzini riafferma l'impegno di Hyundai a diventare un attore chiave nel settore delle flotte e del remarketing, con l'obiettivo di offrire soluzioni complete e sostenibili in un mercato in continua evoluzione.