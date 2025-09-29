Geely accelera in Italia: partnership con LBA e Marco Belinelli nuovo volto del marchio

Come nel basket, dove ogni giocata richiede precisione e innovazione, Geely si impegna a costruire esperienze di guida coinvolgenti, sicure e tecnologicamente avanzate. Questa filosofia si riassume nella missione aziendale "Vedere Oltre", che incarna la volontà di superare i limiti e anticipare il futuro della mobilità, in particolare nel settore elettrico e sostenibile.

Marco Belinelli: il volto dell'eccellenza e dell'innovazione

Per incarnare al meglio questi principi in Italia, Geely ha scelto un nome che è sinonimo di trionfo e determinazione a livello internazionale: Marco Belinelli.

L'atleta, capitano della Virtus Bologna Campione d'Italia 2025 e unico italiano ad aver conquistato il titolo NBA (con i San Antonio Spurs), è stato ufficialmente presentato come nuovo ambassador. La sua carriera, costellata di successi, inclusa la vittoria della gara del tiro da tre punti all'NBA All-Star Weekend, lo rende un simbolo di talento, leadership e dedizione, valori perfettamente allineati a quelli del brand. Belinelli ha espresso il suo entusiasmo: "Sono orgoglioso di diventare Ambassador di Geely in Italia. Nella mia carriera ho sempre dato il massimo. In Geely ritrovo gli stessi valori: innovazione, responsabilità e voglia di guardare sempre oltre."

Il testimone è l'elettrico: il debutto della Geely EX5

L'annuncio della partnership e dell'ambassadorship di Belinelli segna il palcoscenico ideale per il lancio sul mercato italiano del SUV elettrico Geely EX5. L'atleta riceverà il veicolo in occasione di una celebrazione organizzata dalla LBA in onore della sua straordinaria carriera.

La vettura elettrica ha subito convinto il campione, che ha notato le somiglianze con il campo da gioco: "Guidare un'auto elettrica è una novità per me. Ma come nello sport, anche qui conta la sensazione: reattiva, spaziosa, con ottime prestazioni. Mi ha colpito da subito."

Come ha commentato Marco Santucci, Amministratore Delegato di Geely Italia, questa doppia iniziativa "testimonia la volontà di Geely di radicarsi nel tessuto culturale e sportivo italiano. La Geely EX5, che lui guiderà, è il simbolo del nostro ingresso in Italia e dell’impegno verso una mobilità sostenibile.” Con il supporto del basket di Serie A e l'immagine vincente di Belinelli, Geely rafforza la sua strategia di ingresso, abbinando l'eccellenza sportiva all'innovazione ecologica.